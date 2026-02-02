Verità per Giulio Regeni | il Comune di Genova esporrà da martedì lo striscione

Da domani, il Comune di Genova esporrà lo striscione “Verità per Giulio Regeni”. La decisione arriva a pochi giorni dall’annuncio di altri enti pubblici e rappresenta un gesto simbolico per chiedere giustizia e fare luce sulla scomparsa del ricercatore italiano in Egitto. L’installazione sarà visibile in una delle principali piazze della città.

Lo striscione giallo verrà srotolato sulla facciata di palazzo Tursi per le 13,30. La data non è casuale: il 3 febbraio di dieci anni fa venne ritrovato in Egitto il corpo di Regeni Da domani, martedì 2 febbraio, anche il Comune di Genova esporrà lo striscione “Verità per Giulio Regeni”. Verrà srotolato sulla facciata di palazzo Tursi per le 13,30 in presenza della sindaca Silvia Salis e dell'avvocata genovese della famiglia Regeni, Alessandra Ballerini. La data, annunciata nel corso dell'ultimo consiglio comunale, non è casuale: si tratta del giorno del decimo anniversario del ritrovamento in Egitto del corpo del ricercatore italiano.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Approfondimenti su Giulio Regeni

A Palazzo Tursi sarà esposto lo striscione di Amnesty International “Verità per Giulio Regeni”, commemorando i dieci anni dal rapimento e dalla morte del ricercatore italiano in Egitto.

Sul balcone del Municipio di Sassuolo torna lo striscione dedicato a Giulio Regeni.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Giulio Regeni

Argomenti discussi: Giulio Regeni, conoscere la sua storia 10 anni dopo; Dieci anni senza Giulio Regeni, i genitori: Il documentario su nostro figlio supera ogni immaginazione; Verità per Giulio Regeni, per sua madre e suo padre, e per tutti noi; Anche il Comune di Genova esporrà lo striscione che chiede verità per Giulio Regeni.

E domani Salis espone a Tursi lo striscione ‘Verità per Giulio Regeni’Tra mille polemiche (sui palazzi comunali di alcune città era stato messo e poi tolto oppure non era mai stato esposto) domani alle 13,30 sulla facciata di Palazzo Tursi, sede del Comune di Genova, ve ... ligurianotizie.it

Verità per Giulio Regeni: il Comune di Genova esporrà da martedì lo striscioneLo striscione giallo verrà srotolato sulla facciata di palazzo Tursi per le 13,30. La data non è casuale: il 3 febbraio di dieci anni fa venne ritrovato in Egitto il corpo di Regeni ... genovatoday.it

Il 3 febbraio 2016, il corpo di Giulio Regeni viene ritrovato senza vita nei pressi del Cairo. I segni delle torture sono evidenti e incompatibili con le prime versioni fornite dalle autorità egiziane. Fin dalle prime ore, mentre il corpo parla con chiarezza, iniziano i d facebook

Potrà riprendere il processo per l’omicidio di Giulio Regeni, che si era fermato a ottobre x.com