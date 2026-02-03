Il Colpo di Mezzanotte – Fiorentina mercato chiuso senza botto Il riepilogo di tutte le operazioni

La Fiorentina ha chiuso il mercato senza grandi sorprese. L’ultimo arrivo è stato Daniele Rugani, che dovrà portare esperienza e solidità alla difesa. La società ha preferito non fare grandi investimenti e ha mantenuto la squadra così com’era. I tifosi sperano che questa scelta possa aiutare a risollevare le sorti del campionato.

Firenze, 3 febbraio 2026 - Il mercato invernale della Fiorentina si chiude senza fuochi d'artificio. Alla fine l'ultimo rinforzo rimane Daniele Rugani, chiamato a dare solidità ed esperienza a una squadra che, classifica alla mano, vive un momento delicato. Il difensore classe 1994 arriva dalla Juventus in prestito oneroso da 500 mila euro, con obbligo di riscatto a 2 milioni legato alla salvezza. In caso di permanenza nella massima serie, Rugani vestirebbe la maglia viola fino al 2028. Appena sbarcato a Firenze, il centrale lucchese ha subito preso contatto con il gruppo e con l'allenatore Paolo Vanoli, mostrando disponibilità totale e consapevolezza del momento: serviranno compattezza e responsabilità per invertire la rotta.

