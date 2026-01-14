La Fiorentina si appresta a completare il suo terzo acquisto nel mercato invernale con l’arrivo di Jack Harrison dal Leeds. Il club fiorentino punta a rafforzare il reparto offensivo, interrompendo la concorrenza di Baldanzi, e ora si concentra sull’asse di difesa. L’operazione, attesa nelle prossime ore, rappresenta un passo importante per la rosa di quest’anno.

Firenze, 13 gennaio 2026 – Il mercato invernale della Fiorentina è pronto a battere il terzo colpo. Nelle prossime ore è atteso a Firenze Jack Harrison, esterno classe ’96 in arrivo dal Leeds. L’operazione è stata definita in tempi rapidissimi: prestito con diritto di riscatto intorno ai 10 milioni di euro. Un affare che porta con sé la firma di Fabio Paratici, grande estimatore del giocatore fin dai tempi in cui provò a portarlo al Tottenham. Harrison arriva dal Leeds, dove è stato a lungo uno dei beniamini del pubblico, e cerca ora una nuova scintilla per ritrovare continuità ed entusiasmo dopo le stagioni non così esaltanti all'Everton e una prima parte di questa annata proprio al Leeds. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte. Ecco Harrison, stop Baldanzi. Ora il colpo in difesa

Leggi anche: Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte - In attesa di Baldanzi spunta Jack Harrison

Leggi anche: Fiorentina, “Il Colpo di Mezzanotte” - Paratici pronto a pescare dalla Juve. Piace Baldanzi

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte - In attesa di Baldanzi spunta Jack Harrison; Fiorentina Il Colpo di Mezzanotte - In attesa di Baldanzi spunta Jack Harrison; Fiorentina, “Il Colpo di Mezzanotte” - Il giorno di Baldanzi, pronto a vestirsi di viola; Fiorentina, “Il Colpo di Mezzanotte” - Avanti per Baldanzi, Fortini frena. Il punto.

Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte. Ecco Harrison, stop Baldanzi. Ora il colpo in difesa - Brusca frenata sul fronte Baldanzi, la Fiorentina ha messo in standby la trattativa e si è inserito il Genoa ... sport.quotidiano.net