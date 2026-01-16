La Fiorentina prosegue il mercato con diversi movimenti in corso, tra nuovi arrivi e partenze. Tra le trattative più recenti si segnala l’ingaggio di Harrison, mentre si delineano le strategie legate a Fortini e Thorstvedt. La società viola lavora per rafforzare la rosa e affrontare al meglio il prosieguo della stagione, mantenendo un approccio equilibrato e puntuale alle esigenze del team.

Firenze, 16 gennaio 2026 - In casa Fiorentina il mercato continua a muoversi su più fronti, tra entrate, uscite e situazioni da definire. L’attenzione resta alta perché quella di oggi è la giornata di Jack Harrison, che diventerà il terzo rinforzo della sessione invernale. Quella che inizialmente sembrava una trattativa rapida si è invece un po' allungata, ma nelle ultime ore il dialogo con il Leeds ha portato segnali incoraggianti e definitivi. I viola sono riusciti a ottenere la formula desiderata: prestito secco con diritto di riscatto (fissato intorno ai 6 milioni), senza alcun obbligo, nemmeno condizionato, come invece chiedeva in partenza il club inglese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte - Harrison c'è! Intrigo Fortini, idea Thorstvedt

