Nasce Fantoni Extra uno spazio per gli studenti dedicato alla sperimentazione alla formazione e alle relazioni
Dieci anni fa nasceva Fantoni Hub, con un fine ben preciso: far incontrare scuola e città. Obiettivo condiviso con il nascente “Fantoni extra”, un nuovo spazio di formazione e sperimentazione ipermediale gestito dalla Scuola d’Arte Fantoni, grazie alla disponibilità della Provincia di Bergamo. Nato come calamita di esperienze, in dieci anni di attività Fantoni Hub è stato un punto di interscambio di idee, contatti, progetti. Ha ospitato in maniera continuativa attività legate alla creatività: mostre di artisti, mostre legate alla didattica della Scuola d’Arte Andrea Fantoni, laboratori, conferenze, esperienze di alternanza scuola lavoro, attività in collaborazione con aziende e enti istituzionali del territorio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
