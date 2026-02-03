Il centrodestra italiano è in subbuglio. Dopo il rilancio di Carlo Calenda, il fronte dei partiti di destra si trova a dover riconsiderare alleanze e identità. La proposta di Calenda di guidare una coalizione alternativo al centro-sinistra crea tensioni e fa riemergere vecchi dubbi sulla compattezza del blocco di governo. Ora, i leader devono decidere se stringere nuovi accordi o mantenere le distanze, mentre il quadro politico si fa sempre più incerto.

Il centrodestra italiano si trova in una fase di profonda tensione strategica dopo il rilancio del partito di Carlo Calenda, che ha riproposto la propria candidatura a leader di un’area politica che, per decenni, si è definita in opposizione al centro-sinistra. Il partito, nato come Azione e ora rinominato Italia Viva, ha fatto registrare un’impennata di visibilità e di attenzione mediatica, soprattutto dopo le dichiarazioni del suo fondatore in cui ha sottolineato la necessità di una riconfigurazione del centrodestra in chiave moderna, europeista e riformista. L’obiettivo non è solo rilanciare la propria presenza politica, ma influenzare il dibattito interno al centrodestra, che si trova in bilico tra la tradizione dei partiti di massa e la necessità di rinnovarsi per affrontare le sfide del prossimo decennio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Il centrodestra in bilico tra alleanze strategiche e identità politica dopo il rilancio di Calenda

