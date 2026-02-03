Questa mattina il tifoso che domenica ha lanciato un petardo contro Emil Audero è stato trasferito in un centro dell’Emilia Romagna. Dopo il gesto, è stato arrestato e ora si trova sotto stretta sorveglianza. Le sue condizioni sono state stabilize, ma resta sotto osservazione medica. La vicenda ha suscitato molte polemiche tra tifosi e istituzioni sportive.

Cremona – È stato trasferito in un centro in Emilia Romagna il tifoso nerazzurro che domenica pomeriggio ha lanciato un petardo esploso a fianco del portiere della Cremonese, Emil Audero. L’uomo, che sarebbe un 40enne residente fuori regione, incensurato, è stato arrestato e fino alla mattinata di ieri è rimasto piantonato dalla polizia all’Ospedale Maggiore di Cremona. L’uomo è rimasto seriamente ferito dall’esplosione di un secondo petardo che stava maneggiando e che gli è scoppiato in mano provocandogli lesioni serie alle falangi di due dita. Cosa è successo . Al quinto minuto della ripresa, il tifoso ha lanciato il petardo che è esploso accanto al portiere grigiorosso, stordendolo e procurandogli una lesione lacero contusa alla coscia destra, oltre alla sospensione della gara per alcuni minuti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il caso del lancio del petardo contro Audero: l’arresto, il ricovero, le cure. Il “tifoso” è stato trasferito in Emilia

Approfondimenti su Audero Cremonese

Durante la partita tra Cremonese e Inter, un tifoso nerazzurro ha lanciato un petardo verso Audero.

Un tifoso dell'Inter è finito in ospedale a Cremona dopo aver lanciato un petardo contro il portiere dell’Atalanta, Audero.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Audero Cremonese

Argomenti discussi: Il caso del lancio del petardo contro Audero: l’arresto, il ricovero, le cure. Il tifoso è stato trasferito in Emilia; Chi è il tifoso dell'Inter che ha lanciato il petardo a Audero: ha perso alcune dita. Ora è in ospedale, poi verrà arrestato; Artemis 2, iniziata la prova generale prima del lancio; Individuato il tifoso che ha lanciato il petardo verso Audero: è ferito alle dita e ricoverato in ospedale.

Il caso del lancio del petardo contro Audero: l’arresto, il ricovero, le cure. Il tifoso è stato trasferito in EmiliaQuarantenne, incensurato, iscritto all’Inter Club San Marino, ha lasciato l’ospedale di Cremona. Ora si trova in in una struttura fuori regione. L’associazione: sugli spalti da solo, lo abbiamo espuls ... ilgiorno.it

Dopo il caso Audero il club promette espulsioni e azioni giudiziarie - facebook.com facebook

L' #Inter vince a Cremona, ma il caso Audero scuote la #SerieA #Cremonese #11contro11 x.com