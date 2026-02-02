Il tifoso dell’Inter che ha lanciato il petardo verso Audero ha perso 3 dita poi è stato picchiato

Durante la partita tra Cremonese e Inter, un tifoso nerazzurro ha lanciato un petardo verso Audero. In pochissimi secondi, è stato riconosciuto dalla curva e assalito dai tifosi avversari. Nell’alterco, ha perso tre dita mentre cercava di lanciare un altro petardo. La scena è finita con l’uomo in ospedale, sotto shock.

Arrestato il teppista che ha lanciato il petardo ad Audero: ha perso tre dita ed è stato picchiato dagli altri tifosi dell'Inter

Petardo su Audero: il teppista ha perso tre dita, sarà arrestato. Multa all'Inter, punizioni per la curva

Un tifoso della Cremonese ha lanciato un petardo contro il portiere dell’Inter, Audero, durante la partita.

