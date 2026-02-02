Il tifoso dell’Inter che ha lanciato il petardo verso Audero ha perso 3 dita poi è stato picchiato
Durante la partita tra Cremonese e Inter, un tifoso nerazzurro ha lanciato un petardo verso Audero. In pochissimi secondi, è stato riconosciuto dalla curva e assalito dai tifosi avversari. Nell’alterco, ha perso tre dita mentre cercava di lanciare un altro petardo. La scena è finita con l’uomo in ospedale, sotto shock.
Un tifoso ha lanciato un petardo verso Audero in Cremonese-Inter. Quell'uomo, rapidamente individuato dai tifosi della curva nerazzurra, successivamente ha perso tre dita provando a lanciare un altro petardo.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Inter Cremonese
Arrestato il teppista che ha lanciato il petardo ad Audero: ha perso tre dita ed è stato picchiato dagli altri tifosi dell'Inter
Petardo su Audero: il teppista ha perso tre dita, sarà arrestato. Multa all'Inter, punizioni per la curva
Un tifoso della Cremonese ha lanciato un petardo contro il portiere dell’Inter, Audero, durante la partita.
Ultime notizie su Inter Cremonese
Argomenti discussi: Chi è il tifoso dell'Inter che ha lanciato il petardo a Audero: ha perso alcune dita. Ora è in ospedale, poi verrà arrestato; Chi è il tifoso dell'Inter che ha lanciato il petardo verso Audero: ha perso alcune dita, sarà arrestato; Petardo su Audero: il teppista ha perso tre dita, sarà arrestato. Multa all'Inter, punizioni per la curva; Preso il tifoso che ha lanciato il petardo contro Audero, è in ospedale: ha perso tre dita di una mano e ha rischiato di essere linciato in curva da altri ultras nerazzurri.
Petardo contro Audero: cosa rischiano i tifosi dell’InterUna pesante multa dal giudice sportivo, la chiusura del settore ospiti per una o più partite in trasferta e possibili ripercussioni anche in casa per la curva. Un gesto sconsiderato ha macchiato Cremo ... msn.com
Perché l’Inter non è stata punita col 3-0 a tavolino per il petardo esploso a un metro da AuderoL'Inter non è stata punita con la sconfitta a tavolino dopo il caso del petardo lanciato dal settore ospiti in Cremonese-Inter ... fanpage.it
IL TIFOSO CHE HA COLPITO AUDERO IN CREMONESE-INTER HA PERSO TRE DITA Questi gli aggiornamenti riportati da gazzetta.it e da Davide Bernardi durante la puntata di 'Fuoriclasse su DAZN' Pare infatti che il colpevole del lancio del petardo co - facebook.com facebook
"Spalletti faceva schifo all'Inter". Pistocchi replica così al tifoso che attacca x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.