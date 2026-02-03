Luigi Aspromonte è diventato nonno. La sua famiglia si è allargata con la nascita di Matilde, una bambina arrivata da poco e che porta un sorriso in più nel Sodalizio. Aspromonte, ormai, può godersi il dolce ruolo di nonno, tra coccole e speranze per il futuro.

La nipotina si chiama Matilde ed è la figlia di Chiara Aspromonte e Federico Mia: "È una gemma preziosa protetta da una grande schiera di facchini di santa Rosa" Fiocco rosa nel Sodalizio: è nata Matilde, nipotina del capofacchino Luigi Aspromonte che diventa nonno. La piccola, figlia di Chiara Aspromonte e di Federico Mia, è stata accolta con gioia, commozione ed entusiasmo dalla famiglia e dall'intera comunità dei facchini. Il Sodalizio auspica che le qualità racchiuse nel nome possano accompagnare la vita di Matilde: “Un nome di origine germanica che assume il significato di colei che è forte in battaglia e unisce eleganza con fermezza di carattere.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Approfondimenti su Luigi Aspromonte

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Luigi Aspromonte

Argomenti discussi: Il capofacchino Luigi Aspromonte è diventato nonno, fiocco rosa nel Sodalizio; Ospedale Santa Rosa, eseguiti due interventi all'avanguardia di radiologia oncologica; È nata Matilde, il capofacchino Luigi Aspromonte diventa nonno.

Ho inciso il mio nome in Aspromonte di Luigi Palamara Ho inciso il mio nome in Aspromonte. Non per vanità, ma per appartenenza. Perché ci sono luoghi che non si abitano: ti abitano. E quando te ne vai, non ti lasciano mai davvero. La mia anima, senza chie - facebook.com facebook