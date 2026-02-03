Il capofacchino Luigi Aspromonte è diventato nonno fiocco rosa nel Sodalizio

Luigi Aspromonte è diventato nonno. La sua famiglia si è allargata con la nascita di Matilde, una bambina arrivata da poco e che porta un sorriso in più nel Sodalizio. Aspromonte, ormai, può godersi il dolce ruolo di nonno, tra coccole e speranze per il futuro.

La nipotina si chiama Matilde ed è la figlia di Chiara Aspromonte e Federico Mia: "È una gemma preziosa protetta da una grande schiera di facchini di santa Rosa" Fiocco rosa nel Sodalizio: è nata Matilde, nipotina del capofacchino Luigi Aspromonte che diventa nonno. La piccola, figlia di Chiara Aspromonte e di Federico Mia, è stata accolta con gioia, commozione ed entusiasmo dalla famiglia e dall'intera comunità dei facchini. Il Sodalizio auspica che le qualità racchiuse nel nome possano accompagnare la vita di Matilde: “Un nome di origine germanica che assume il significato di colei che è forte in battaglia e unisce eleganza con fermezza di carattere.🔗 Leggi su Viterbotoday.itImmagine generica

