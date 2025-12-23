Un ecocardiografo per il Santa Rosa | il dono di Sodalizio Banca Lazio nord Unindustria e Ance | FOTO
Un regalo prezioso per il cuore dei viterbesi. Questa mattina l’unità di terapia intensiva coronarica (Utic) dell’ospedale Santa Rosa ha ricevuto un ecocardiografo di ultima generazione, uno strumento ad altissimo contenuto tecnologico destinato a potenziare la capacità diagnostica della. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Leggi anche: Semplificare, connettere, crescere: il futuro del Lazio. Ci scrive il presidente di Unindustria
Leggi anche: Tra storia e natura: il Cammino sulle vie dell'esilio di Santa Rosa da Viterbo a Soriano | FOTO
La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.
FOTOGALLERY | La donazione dell'ecocardiografo all'ospedale Santa Rosa.
Grazie al nostro ecografo di ultima generazione, al Centro Radiologico Santa Chiara eseguiamo ecografie di muscoli, tendini, legamenti e articolazioni, garantendo immagini nitide e un’analisi dettagliata delle strutture coinvolte. Un esame rapido, non invasi - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.