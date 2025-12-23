Un ecocardiografo per il Santa Rosa | il dono di Sodalizio Banca Lazio nord Unindustria e Ance | FOTO

Un regalo prezioso per il cuore dei viterbesi. Questa mattina l’unità di terapia intensiva coronarica (Utic) dell’ospedale Santa Rosa ha ricevuto un ecocardiografo di ultima generazione, uno strumento ad altissimo contenuto tecnologico destinato a potenziare la capacità diagnostica della. 🔗 Leggi su Viterbotoday.itImmagine generica

FOTOGALLERY | La donazione dell'ecocardiografo all'ospedale Santa Rosa.

