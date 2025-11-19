Fiocco rosa in casa De Laurentiis

Lieto evento per il vice presidente del club partenopeo. Giornata speciale per il vice presidente del Napoli Edoardo De Laurentiis: è nata sua figlia Mariavittoria. . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Fiocco rosa in casa De Laurentiis

Contenuti che potrebbero interessarti

Fiocco rosa in casa Napoli, auguri ad Edoardo De Laurentiis e alla compagna per la nascita della piccola Mariavittoria De Laurentiis. Un'altra erede per la dinastia del produttore cinematografico e patron azzurro. Buona vita ai genitori e alla nascitura. - facebook.com Vai su Facebook

Fiocco rosa in casa #napoli, è nata Mariavittoria @ADeLaurentiis: figlia del vicepresidente Edoardo Vai su X

Fiocco rosa in casa Napoli: è nata Mariavittoria De Laurentiis - Giorno felice per il club azzurro e il vice presidente Edoardo, il presidente De Laurentiis è diventato di nuovo nonno ... Segnala msn.com

Fiocco rosa in casa Napoli: è nata Mariavittoria, figlia di Edoardo De Laurentiis - Gioia in casa Napoli: è nata Mariavittoria, la figlia del vicepresidente Edoardo De Laurentiis e della moglie Terry Mendoza. Si legge su napolitoday.it

Edoardo De Laurentiis è diventato papà: come si chiama la prima figlia con Teresa Mendozza - Questa mattina è nata la nipote di Aurelio De Laurentiis: Edoardo, vice presidente del Napoli e la fidanzata e futura moglie Teresa Mendozza hanno dato ... Come scrive fanpage.it