Fiocco rosa in casa De Laurentiis

Forzazzurri.net | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lieto evento per il vice presidente del club partenopeo. Giornata speciale per il vice presidente del Napoli Edoardo De Laurentiis: è nata sua figlia Mariavittoria. . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

fiocco rosa in casa de laurentiis

Fiocco rosa in casa De Laurentiis

