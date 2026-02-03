Il 5 e 6 febbraio la Torcia Olimoica concluderà il suo viaggio per approdare a Milano dove sarà acceso il nuovo braciere olimpico

La Torcia Olimpica sta per arrivare a Milano, dove il 5 e 6 febbraio sarà accesa per l’ultima volta. Dopo aver percorso migliaia di chilometri, la torcia concluderà il suo viaggio nel capoluogo lombardo, pronto ad accendere il nuovo braciere olimpico. La partenza dall’Olimpia in Grecia è avvenuta il 26 novembre, e ora si avvicina il momento di vedere il suo arrivo.

P artita il 26 novembre a Olimpia, in Grecia, la Torcia Olimpica si prepara a concludere il suo lungo viaggio arrivando a Milano, sua tappa finale. Dopo aver attraversato tutta l'Italia con 61 tappe, il 6 febbraio la Fiamma giungerà allo Stadio di San Siro, dove durante la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali 2026 accenderà il braciere olimpico. Il 4 febbraio la Torcia attraverserà l'hinterland milanese, toccando Rho Fiera Milano e diverse città della Brianza. La mattina del 5 febbraio, passerà dai comuni a nord-est e sud-est di Milano, prima di entrare in città nel primo pomeriggio.

