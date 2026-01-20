Dove sarà acceso a Milano il braciere per le Olimpiadi | ogni giorno show e giochi di luce

Durante le Olimpiadi di Milano e Cortina, il braciere sarà acceso simultaneamente in due punti simbolici: all'Arco della Pace a Milano e in piazza Dibona a Cortina. Ogni giorno, spettacoli di luci e giochi di colore accompagneranno questo momento di condivisione, creando un collegamento simbolico tra le due città. Un’occasione unica per vivere l’atmosfera olimpica attraverso un segno di unità e tradizione.

Il design richiama il genio di Leonardo da Vinci. Realizzati in alluminio aeronautico, i due bracieri si accenderanno per la prima volta nella storia, in perfetta sincronia, in due città diverse Si accenderanno e si spegneranno insieme, in perfetta sincronia. Ma a chilometri di distanza, in due luoghi iconici: a Milano, all'Arco della Pace, e a Cortina, in piazza Dibona. Due città simbolo dei Giochi Invernali, legate anche dalla fiamma, icona delle Olimpiadi. Da sempre considerati uno dei simboli più significativi dei Giochi, i bracieri di Milano Cortina 2026 nascono da un progetto di Marco Balich in collaborazione con Lida Castelli e Paolo Fantin.

