Benevento spara alla moglie con un fucile | arrestata guardia giurata La donna è in gravi condizioni

È successo questa mattina a Paduli, in provincia di Benevento. Una guardia giurata di 38 anni ha aperto il fuoco contro la moglie, colpendola con diversi colpi di fucile. La donna è stata portata in ospedale in gravi condizioni. L’uomo è stato arrestato poco dopo e ora si trova in caserma. La tragedia scuote il piccolo paese, ancora sotto shock per quanto accaduto.

Un vigilante di 38 anni ha sparato alla moglie con diversi colpi di fucile a Paduli, in provincia di Benevento. La donna, che ha 30 anni, è stata trasportata in codice rosso dai sanitari del 118 all’ospedale San Pio di Benevento e si trova in gravi condizioni. Secondo quanto ricostruito finora, tutto sarebbe accaduto nell’abitazione della coppia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno arrestato il 38enne. Sono in corso le indagini delle autorità. In aggiornamento L'articolo proviene da Open.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Benevento Sparatoria

Una guardia giurata ha sparato alla moglie nella loro casa a Paduli, in contrada Femina Arsa.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Benevento Sparatoria

Argomenti discussi: Tra i curiosi di San Lorenzo in Lucina: Dov’è l’affresco con l’angelo Meloni? C’è anche Schlein?; Aggressione in strada alla moglie: arrestato 50enne per maltrattamenti a Curti,; Spara un colpo di pistola davanti un locale: 28enne sannita denunciato dai carabinieri.

Guardia giurata spara alla moglie: donna ricoverata in gravi condizioniHa ferito gravemente a colpi di pistola la moglie nella sua abitazione di Paduli, contrada Femina Arsa, a pochi chilometri da Benevento. La donna è stata ricoverata in ... leggo.it

Benevento, guardia giurata spara alla moglie con il fucile. La donna è in gravi condizioniUna donna di 30 anni è stata ferita con diversi colpi di fucile dal marito 38enne a Paduli, in provincia di Benevento. L'uomo è stato arrestato dai Carabinieri della compagnia di Benevento intervenuti ... rainews.it

È una giornata che lancia un messaggio forte al campionato: il Benevento scappa via. E lo fa nel modo più clamoroso possibile, vincendo 3-4 in rimonta sul campo dell’Atalanta U23 al termine di una partita folle, dai due volti. Sono proprio i sanniti a partire facebook