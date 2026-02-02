Spara alla moglie nel Beneventano | donna ricoverata in gravi condizioni

Un uomo ha sparato alla moglie nella loro casa a Paduli, nel Beneventano. La donna è stata colpita a più riprese e ora si trova in gravi condizioni in ospedale. La vicenda si è consumata questa mattina nella contrada Femina Arsa, lasciando la comunità sotto shock. Indagini in corso da parte delle forze dell’ordine per capire cosa abbia spinto l’uomo a compiere questo gesto.

Ha ferito gravemente a colpi di fucile la moglie nella sua abitazione di Paduli, contrada Femina Arsa, a pochi chilometri da Benevento. La donna è stata ricoverata in gravi condizioni all'Ospedale Rummo di Benevento. Sant'agata de' goti, trovato il ragazzo scomparso: «Sollievo dopo 24 ore di ansia» Lui, una Guardia Giurata di 38 anni, avrebbe esploso dei colpi di fucile che hanno raggiunto al fianco e a una spalla la moglie 30enne, ricoverata al San Pio in prognosi riservata. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri che stanno indagando sulle ragioni del tentato omicidio. Valentino Salomone 38 anni e Giulia De Luca di 46 anni sono i loro nomi. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Spara alla moglie nel Beneventano: donna ricoverata in gravi condizioni Approfondimenti su Paduli Femina Arsa Nole, dopo la lite col compagno si spara in testa: donna in gravi condizioni Donna accoltellata nel Napoletano davanti alla sua casa, è in gravi condizioni La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Paduli Femina Arsa Argomenti discussi: Spara al presunto amante della moglie, arrestato 58enne guardia giurata; Villa Carcina, gli spara dopo averlo trovato con la moglie: ferito a una gamba; Femminicidio-suicidio: Pasquale Calzone uccide la moglie Assunta Currà e si spara. La coppia si stava separando; Pasquale uccide la moglie Maria a colpi di pistola, poi si suicida. Spara alla moglie nel Beneventano: donna ricoverata in gravi condizioniHa ferito gravemente a colpi di fucile la moglie nella sua abitazione di Paduli, contrada Femina Arsa, a pochi chilometri da Benevento. La ... msn.com Paduli sotto choc, guardia giurata spara alla moglie: arrestato 38enneTragedia in famiglia a Paduli: una guardia giurata spara alla moglie e la lascia in gravi condizioni. Le indagini sono in corso. notizie.it Spara alla moglie con un fucile: grave la donna di 30 anni facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.