Gruppo FS il primo anno del Piano Strategico | investimenti record svolta digitale e la nuova ambizione europea

Il primo anno del Piano Strategico 2025–2029 del Gruppo FS segna una fase di investimenti record, innovazioni digitali e una nuova ambizione europea. L'aggiornamento del piano riflette un percorso di crescita e trasformazione, ponendo le basi per un futuro più sostenibile e competitivo nel settore dei trasporti e delle infrastrutture.

Il Gruppo FS ha presentato l’aggiornamento del Piano Strategico 2025–2029, a metà tra il consuntivo e il “work in progress”. Sul palco si alternano il presidente Tommaso Tanzilli, l’amministratore delegato e direttore generale Stefano Antonio Donnarumma e, in prima fila, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. Un anno fa, il 12 dicembre 2024, era stato illustrato il Piano. Oggi la domanda è inevitabile: quanto di quell’impegno è diventato realtà? Non sappiamo ancora se questo sarà ricordato come l’anno della svolta definitiva. Ma una cosa è chiara: il primo anno di Piano ha cambiato il ritmo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

