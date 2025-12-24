Svelato il masterplan strategico. Ora Lazzate guarda già al 2030.

Lazzate presenta il suo nuovo masterplan strategico, Lazzate 2030, un progetto che si inserisce nel percorso di crescita avviato con “Lazzate 2005”. Dopo vent’anni di sviluppo e riconoscimento, il Comune si prepara a dialogare con le sfide future, puntando a consolidare il ruolo di centro dinamico e sostenibile nel cuore della Brianza.

A 20 anni dalla sfida, vinta, di “Lazzate 2005”, che ha trasformato il paese in uno dei borghi più riconosciuti e apprezzati della Brianza, l’amministrazione comunale rilancia con Lazzate 2030. In occasione della cerimonia della Pila d’oro, gli architetti lazzatesi Paolo Palmulli e Massimo Brignoli hanno presentato all’Arengario una anteprima del nuovo masterplan strategico del progetto di trasformazione urbanistica del paese curato dallo studio AG&P greenscape. Il progetto rappresenta l’evoluzione della strategia Lazzate 2005 e mira a creare una visione condivisa per il futuro del paese, con l’obiettivo di rafforzarne il ruolo e migliorare la qualità della vita di tutta la comunità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

