Lazzate presenta il suo nuovo masterplan strategico, Lazzate 2030, un progetto che si inserisce nel percorso di crescita avviato con “Lazzate 2005”. Dopo vent’anni di sviluppo e riconoscimento, il Comune si prepara a dialogare con le sfide future, puntando a consolidare il ruolo di centro dinamico e sostenibile nel cuore della Brianza.
A 20 anni dalla sfida, vinta, di “Lazzate 2005”, che ha trasformato il paese in uno dei borghi più riconosciuti e apprezzati della Brianza, l’amministrazione comunale rilancia con Lazzate 2030. In occasione della cerimonia della Pila d’oro, gli architetti lazzatesi Paolo Palmulli e Massimo Brignoli hanno presentato all’Arengario una anteprima del nuovo masterplan strategico del progetto di trasformazione urbanistica del paese curato dallo studio AG&P greenscape. Il progetto rappresenta l’evoluzione della strategia Lazzate 2005 e mira a creare una visione condivisa per il futuro del paese, con l’obiettivo di rafforzarne il ruolo e migliorare la qualità della vita di tutta la comunità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Svelato il masterplan strategico. Ora Lazzate guarda già al 2030.
