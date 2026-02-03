La polizia ha scoperto una truffa all’Inps che ha portato all’arresto di alcuni sospetti. Gli uomini avrebbero usato identità false create con l’intelligenza artificiale per incassare circa 1,4 milioni di euro dell’assegno unico universale. In tutto, avrebbero ottenuto le somme per conto di 59 donne romene, senza averne diritto. La frode è emersa durante un’indagine mirata a smascherare le truffe ai danni dello Stato.

Avrebbero incassato indebitamente le somme, pari a circa 1,4 milioni di euro, dell'assegno unico universale «in nome e per conto» di 59 donne di nazionalità romena, tutte con 56 figli a carico, tutte inesistenti, ma con un'identità fittizia creata dall'Intelligenza artificiale. La presunta truffa, commessa tra il nord barese e la provincia di Foggia, è stata scoperta dalla guardia di finanza, che ha eseguito un sequestro preventivo di urgenza, già convalidato dal Tribunale di Foggia, nei confronti di due persone residenti nella provincia dauna, accusate di truffa aggravata in concorso ai danni dello Stato. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Identità fasulle create con l'IA e incassavano gli assegni: scoperta truffa all'Inps

Approfondimenti su Inps Truffa

Il Tribunale di Foggia ha convalidato il sequestro di quattro persone coinvolte in una truffa milionario all’Inps.

La Guardia di Finanza di Lodi ha scoperto una truffa ai danni dell’Inps, identificando due fratelli denunciati per aver ottenuto ingiustamente il riconoscimento dell’invalidità civile totale.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Inps Truffa

Argomenti discussi: ASSEGNO UNICO, TRUFFA MILIONARIA CON IDENTITÀ CREATE CON L’IA: SEQUESTRO DA 1,4 MILIONI NEL FOGGIANO; La nuova truffa che chiede di aggiornare lo Spid: come funziona e perché è pericolosa; Falsi dipendenti comunali invitano i cittadini a recarsi in municipio per la carta d'identità clonata, tentata truffa a Manoppello; Andria, rubano 500mila euro di olio con falsa identità digitale: tre arresti.

False identità create con intelligenza artificiale, scoperta truffa all'InpsAvrebbero incassato indebitamente le somme, pari a circa 1,4 milioni di euro, dell'assegno unico universale in nome e per conto di 59 donne di nazionalità romena, tutte con 5/6 figli a carico, tutte ... ansa.it

Assegno unico, truffa milionaria con identità create con l’IA: sequestro da 1,4 milioni nel FoggianoIl Tribunale di Foggia, accogliendo la richiesta della Procura della Repubblica, ha convalidato un decreto di sequestro preventivo d’urgenza nei ... immediato.net

Ecco qui un thriller, ambientato a Dublino nel periodo del Covid, in cui l’autrice gioca con segreti ed identità fasulle, in una trama un po’... - facebook.com facebook

Truffa in Puglia: furto di 500mila euro di olio con una falsa identità digitale, tre arresti x.com