Scoperta truffa ai danni dell’Inps Denunciato falso invalido totale

La Guardia di Finanza di Lodi ha portato alla luce una truffa ai danni dell’Inps che vede coinvolti due fratelli, denunciati per aver ottenuto indebitamente il riconoscimento dell’invalidità civile totale. Da una prima indagine ormai datata, ne è scaturita una seconda e le persone finite nei guai sono familiari. Su disposizione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lodi, i militari del Comando Provinciale hanno quindi eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare reale, procedendo al sequestro di somme di denaro depositate su conti correnti e di una porzione di immobile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Falso invalido totale truffa l’Inps con l’aiuto del fratello e incassa 28mila euro: denunciatoUn uomo, dichiarato invalido civile al 100% grazie a certificati medici falsi, è stato denunciato per aver truffato l’Inps e percepito indebitamente 28mila euro.

Lodi, truffa all’Inps: falso invalido totale con l’aiuto del fratello compliceLa Guardia di Finanza di Lodi ha individuato una frode ai danni dell’Inps, coinvolgendo due fratelli.

