Ciambelle gonfiabili e discese veloci | a Milano arrivano le piste di snowtubing

A Milano, in piazza Tre Torri, si prepara una sorpresa per chi cerca divertimento invernale senza uscire dalla città. Dal 4 al 22 febbraio, durante le Olimpiadi Invernali, arriveranno ciambelle gonfiabili e discese veloci di snowtubing. Uno spazio temporaneo trasformerà il cuore di CityLife in una mini stazione sciistica, portando l’atmosfera delle località di montagna nel centro di Milano.

Dal 4 al 22 febbraio, in occasione delle Olimpiadi Invernali, in piazza Tre Torri arriva l''Ice&Fun Milano Cortina 2026', uno spazio che porta l'atmosfera delle località sciistiche nel cuore di CityLife. I bambini dai 3 ai 12 anni potranno scoprire le piste di snowtubing ad accesso gratuito: si tratta di percorsi per discese veloci a bordo di grandi ciambelle gonfiabili. Un'attività divertente, pensata per avvicinare anche i più piccoli allo spirito olimpico. Il progetto, ha spiegato la Fondazione Milano Cortina, è stato realizzato con una particolare attenzione alla sostenibilità ambientale: gli allestimenti prevedono infatti l'uso di alberi veri, che al termine delle Olimpiadi verranno riutilizzati.

Sciare sulle piste che hanno ospitato le gare olimpiche permette di rivivere l’emozione delle competizioni internazionali.

