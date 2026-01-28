A Milano arrivano le piste di snowtubing gratis

A Milano arrivano le piste di snowtubing gratuite. La città si prepara a un inverno speciale, con tante attività aperte a tutti, non solo le gare degli atleti. Le piste di snowtubing si trovano in diverse zone e sono già pronte per essere provate, offrendo un modo divertente e accessibile di vivere le Olimpiadi e le Paralimpiadi invernali.

Le Olimpiadi e le Paralimpiadi invernali a Milano non saranno solo un grande evento limitato alle gare tra atleti, ma anche un periodo ricco di attività aperte a tutti in giro per la città. E una di queste punta a portare la montagna tra i grattacieli meneghini. Dal 4 al 22 febbraio, infatti, in piazza Tre Torri sorgerà Ice&Fun Milano Cortina 2026, uno spazio che porta l'atmosfera delle località sciistiche nel cuore di CityLife. Al centro le piste di snowtubing ad accesso gratuito, pensate per consentire ai bambini tra i 3 e i 12 anni di vivere l'emozione della discesa. I più piccolo sotto i tre anni d'età potranno essere accompagnati dai genitori.

