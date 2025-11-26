Perugia all’Università per Stranieri gli Stati generali dell’Immigrazione 2025

Sono in programma venerdì 28 e sabato 29 novembre a Palazzo Gallenga gli Stati generali dell’Immigrazione 2025, l’annuale assise sui flussi migratori nel nostro Paese. Alla progettazione del prestigioso appuntamento ha collaborato l’Università per Stranieri di Perugia insieme al Ministero per il. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it