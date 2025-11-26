Perugia all’Università per Stranieri gli Stati generali dell’Immigrazione 2025
Sono in programma venerdì 28 e sabato 29 novembre a Palazzo Gallenga gli Stati generali dell’Immigrazione 2025, l’annuale assise sui flussi migratori nel nostro Paese. Alla progettazione del prestigioso appuntamento ha collaborato l’Università per Stranieri di Perugia insieme al Ministero per il. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Università degli Studi di Perugia - facebook.com Vai su Facebook
Stati Generali dell’immigrazione, due giorni di confronto alla Stranieri di Perugia - L’Università per Stranieri di Perugia ospita gli Stati Generali dell’immigrazione, un appuntamento promosso insieme a realtà impegnate su diritti, accoglienza e cittadinanza. Riporta umbria24.it
Perugia, due stranieri accoltellati durante una rissa sul bus - È di due persone accoltellate il bilancio della rissa fra stranieri verificatasi a Perugia sabato sera. Si legge su ilmessaggero.it
La presenza straniera in Umbria. A Perugia il record delle donne. Ma meno nascite tra gli immigrati - Rispetto all’anno precedente, c’è stato comunque un incremento dell’1,3% sul totale degli ... lanazione.it scrive