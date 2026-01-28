Un uomo si sveglia ogni mattina con il pensiero che il pericolo potrebbe essere dietro l’angolo. Non si tratta solo di un rischio esterno, ma di un’ansia che si porta dentro. La paura di quello che potrebbe succedere lo spinge a tormentarsi anche quando tutto sembra tranquillo. È questa tensione interna, più che gli eventi esterni, a creare un clima pesante tra le persone.

Basta a ogni giorno la sua pena, d’accordo, ma un ansioso che si rispetti deve portarsi avanti col lavoro, e tormentarsi al pensiero di pericoli che se ne stanno ancora acquattati dietro qualche gomito della strada. I fatti di Minneapolis consumano larga parte della mia riserva di angosciabilità, ma il residuo è occupato, anzi preoccupato, da un timore più lungimirante. L’ascesa delle destre sovraniste (su questo le sinistre arrancano) segue da anni una logica transnazionale, fatta di legami più immediati delle internazionali novecentesche, delle federazioni tra partiti amici o delle intese cordiali tra membri di una stessa famiglia ideologica. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Più dell’Ice in sé, bisogna temere l’Ice che c'è in noi

Approfondimenti su Ice Nel Nos

Elly Schlein ha commentato le recenti dichiarazioni di Piantedosi riguardo alla presenza di agenti dell’ICE in Italia, esprimendo una certa insoddisfazione.

A Minneapolis, migliaia di persone hanno partecipato a un corteo pacifico contro le operazioni dell’Ice, nonostante le temperature rigide.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Orlando Furioso di Ludovico Ariosto | Audiolibro Integrale Parte 1 di 5

Ultime notizie su Ice Nel Nos

Argomenti discussi: Ecco che cos’è l’ICE; Lotta all’immigrazione, record arresti dell’ICE negli Usa; Perché proprio in Minnesota?; Blog | Operazione Metro Surge: quando i numeri smentiscono la retorica.

Agenti dell’Ice in Italia per Milano-Cortina, Fontana prima conferma e poi fa retromarcia. Il Viminale: Usa non hanno ancora comunicato le scorteLa presenza in Italia dell’ Immigration and Customs Enforcement (l’ormai famigerato Ice) in occasione delle Olimpiadi di Milano-Cortina sta creando più di qualche imbarazzo al governo e al centrodestr ... ilfattoquotidiano.it

Tajani: Proteste dell’opposizione sull'Ice? Non stanno arrivando le SSIl ministro degli Esteri annuncia un incontro tra il ministro Piantedosi e l'ambasciatore americano per chiarire la questione in merito alle Olimpiadi ... repubblica.it

No alle squadracce di Trump alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Dopo che il governo è stato smentito sulla presenza dell’ICE alle Olimpiadi, e che il ministro Tajani ha cercato di minimizzare dicendo che l’ICE “non sono le SS”, bisogna essere chiari: il pr - facebook.com facebook

#Tajani: "Bisogna fare di tutto per prevenire qualsiasi atto ostile nei confronti dei Giochi. Bisogna prevenire se non si vogliono avere atti ostili di qualsiasi tipo. La prevenzione è fatta anche dalla collaborazione tra forze dell'ordine di diversi paesi" #Ice x.com