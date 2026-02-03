Ibrahimovic Shevchenko o Giroud? Füllkrug sceglie il miglior colpitore di testa del Milan

In un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport', Niclas Füllkrug ha parlato di chi, tra Ibrahimovic, Shevchenko e Giroud, è il miglior colpitore di testa del Milan. Il giocatore tedesco non ha dubbi e ha detto la sua, portando un tocco di spontaneità alla discussione tra i tifosi.

In una simpatica intervista a 'La Gazzetta dello Sport', l'attaccante del Milan, Niclas Füllkrug, ha scelto il miglior colpitore di testa. Niclas Füllkrug elegge il miglior colpitore di testa del Milan dagli anni Novanta a oggi. Da Marco van Basten a Olivier Giroud, passando per Andriy Shevchenko e Zlatan Ibrahimovic: chi sarà il vincitore per l'attaccante tedesco? Scoprilo in questa simpatica video-intervista de 'La Gazzetta dello Sport' all'ex Werder Brema e Borussia Dortmund. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Niclas Füllkrug ha scelto tra i grandi del Milan chi, secondo lui, ha il miglior colpo di testa dalla fine degli anni Novanta a oggi.

Nell'ultima puntata del podcast BSMT di Gianluca Gazzoli, Alessandro Florenzi, ex terzino del Milan e della Nazionale, ha condiviso alcune riflessioni sulla sua carriera e le esperienze in rossonero.

