Niclas Füllkrug ha scelto tra i grandi del Milan chi, secondo lui, ha il miglior colpo di testa dalla fine degli anni Novanta a oggi. L’attaccante tedesco ha elencato nomi come Van Basten, Shevchenko, Ibrahimovic e Giroud, cercando di capire chi si distingue di più nell’arte del colpo aereo. La sua scelta ha acceso la discussione tra tifosi e addetti ai lavori.

Niclas Füllkrug elegge il miglior colpitore di testa del Milan dagli anni Novanta a oggi. Da Van Basten a Giroud, passando per Shevchenko e Ibrahimovic: chi sarà il vincitore per l'attaccante tedesco?. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ibra, Sheva o Giroud? Füllkrug sceglie il miglior colpitore di testa del Milan

Approfondimenti su Ibrahimovic Sheva

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Ibrahimovic Sheva

Giroud-Ibra, i grandi vecchi della A puntano nuovi record col Milan. E Origi torna a sedereIl Milan dei giovani è un modello superato: il talento è sbocciato e i ragazzi si sono fatti grandi. Più grandi di tutti per quanto ha detto il campionato scorso. Dal baby Milan si erano già staccati ... gazzetta.it

Giroud e Ibra sono stati gli unici ad aver pienamente raccolto la pesante eredità di Pippo. In mezzo, tante delusioni e qualche lampoDalla A alla Z. La A è quella di José Altafini, la Z sarebbe quella di Joshu Zirkzee. L'alfabeto rossonero delle prime punte è ricco di lettere e protagonisti. Ruolo che può essere arma a doppio ... gazzetta.it

Il figlio di Zlatan segue il padre, ma al contrario. Previsto per oggi l'arrivo di Maximilian Ibrahimovic all'Ajax per le visite mediche - facebook.com facebook