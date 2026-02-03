La Lega si prepara a perdere uno dei suoi uomini più noti, Roberto Vannacci. Dopo aver annunciato il suo addio al partito, il generale ha lanciato ufficialmente il suo nuovo movimento, Futuro Nazionale, che ora si presenta come un soggetto politico a tutti gli effetti. La mossa crea tensione all’interno del partito e apre un nuovo capitolo nella scena politica locale.

L’ufficializzazione del divorzio tra Roberto Vannacci e la Lega e il lancio del suo nuovo movimento Futuro Nazionale (che da simbolo diventa oggi a tutti gli effetti un soggetto politico) apre un altro fronte interno al Carroccio. Nel partito di Matteo Salvini, infatti, in tanti si chiedono che cosa faranno adesso i tre parlamentari “ vannacciani “. Domenico Furgiuele, Rossano Sasso ed Edoardo Ziello sono infatti considerati dei fedelissimi del generale: negli ultimi mesi l’avvicinamento alle posizioni di Vannacci, infatti, è stato sempre più evidente ed esplicito. Se dovessero seguire le orme dell’europarlamentare, Futuro Nazionale potrebbe già contare su tre deputati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - I tre “vannacciani” della Lega (più un ex Fdi) che potrebbero seguire il generale: ecco chi sono

Recentemente, la Lega ha adottato posizioni più moderate, suscitando reazioni contrastanti tra i suoi sostenitori.

