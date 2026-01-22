Il fastidio dei vannacciani per la svolta moderata della Lega Sasso fedelissimo del generale | Parliamo come l’estrema sinistra LGBT

Recentemente, la Lega ha adottato posizioni più moderate, suscitando reazioni contrastanti tra i suoi sostenitori. Sasso, fedelissimo del leader, ha commentato con sorpresa, paragonando alcune dichiarazioni a quelle dell’estrema sinistra LGBT. Questa svolta ha generato sconcerto tra gli esponenti del partito, lasciando molti a chiedersi quale sia la direzione futura della formazione politica e quali siano le motivazioni di tali scelte.

Ma cosa sta succedendo nella Lega? chiediamo. «Ah, non lo so. Questa novità ha lasciato tutti di sasso». Con un inevitabile gioco di parole, Rossano Sasso, deputato leghista tra i più vicini all'ex generale Roberto Vannacci, commenta a Open il manifesto "dei tempi nuovi" che il responsabile dei Dipartimenti della Lega, Armando Siri, presenterà alla kermesse della Lega in programma per questo weekend, a Roccaraso. Un manifesto dai toni soprendentemente moderati, quasi centristi. Inusuali se "calati" nel contesto leghista. Il restyling si articola in 16 punti, ma l'attenzione cade soprattutto su due o tre passaggi che sembrano lontanissimi dall'universo del Carroccio. I leghisti disertano l'aula, poi votano a favore, tre i dissidenti. Vannacciani in piazza per il No. Stavolta i dem al contrattacco: «Sulla politica estera la maggioranza sconfessa Meloni»

