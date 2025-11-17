Solo tre hanno segnato tre gol in azzurro più giovani di Pio Esposito Ecco chi sono

Con la rete contro la Norvegia, il giovane attaccante dell'Inter è salito a tre marcature in cinque partite con la maglia dell'Italia. Meglio di lui, in termini di precocità, solo tre leggende del passato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Solo tre hanno segnato tre gol in azzurro più giovani di Pio Esposito. Ecco chi sono

Francesco Pio Esposito ne ha segnato un altro, il giovane centravanti dell'Inter ha sbloccato Italia-Norvegia in apertura, con una bella girata all'interno dell'area di rigore che gli vale il terzo gol in azzurro. In cabina di commento per Rai 1, Daniele Adani non ha

