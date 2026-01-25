Andreoletti non cerca alibi | Nel primo tempo il più brutto Padova da quando sono qui Ripartiamo a testa bassa

Dopo la sconfitta contro il Südtirol, mister Andreoletti analizza la prestazione del Padova, riconoscendo un primo tempo difficile e una squadra che deve migliorare. Nonostante il risultato, il tecnico invita a mantenere la calma e a ripartire con determinazione, senza drammi né allarmismi, concentrandosi sulle prossime sfide e sul percorso di crescita della squadra.

Niente drammi, nessun allarme. Nonostante la brutta sconfitta nello scontro salvezza contro il Südtirol di Castori, mister Andreoletti prova a mantenere l'equilibrio nel post gara: «Penso si sia visto un Padova a due facce. Nel primo tempo il più brutto da quando sono qui. Siamo stati secondi in tutto, sia dal punto vista fisico, tecnico, tattico, di atteggiamento. Non siamo riusciti a portare la partita fuori dai binari del Südtirol. Ci hanno sovrastato in ogni aspetto e sono andati meritatamente in vantaggio perché ci hanno messo in grande difficoltà. Non ci siamo mai espressi così in un anno e mezzo.

