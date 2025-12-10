Tropical momento no Marzi blinda Scardovi | Non si muove da Coriano

Il Tropical Coriano conferma la permanenza di Scardovi alla guida della squadra, smentendo voci di eventuali cambiamenti. Il presidente Tiziano Marzi rassicura i tifosi: il tecnico rimarrà in carica e non ci sono responsabilità da attribuire. Un messaggio di stabilità per il club, che vuole continuare il suo percorso senza turbolenze.

"Scardovi rimane dov’è, non ha nessuna responsabilità". Sono queste le parole del presidente del Tropical Coriano, Tiziano Marzi, che cercano di scacciare i brutti sogni in casa rossoblù. I ragazzi di mister Scardovi si leccano le ferite dopo l’ultima sconfitta casalinga contro la Pistoiese. Una disattenzione all’inizio del primo tempo ha dato vita ad un contropiede fatale e ha spento i sogni romagnoli per un’altra gara. "Da questa situazione se ne esce tutti insieme e la colpa non è di certo dell’allenatore – riprende il presidente ­–. Speriamo che la ruota inizi a girare dalla nostra parte, ma sicuramente ne usciremo a testa alta, perché i presupposti ci sono". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net