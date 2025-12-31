Un cargo medievale in fondo al mare | scoperta in Danimarca la più grande nave mercantile del ‘400

Un team di archeologi ha scoperto al largo di Copenaghen, nello stretto dell'Øresund, il più grande relitto di nave mercantile medievale mai trovato in Europa. La scoperta, risalente al XV secolo, rappresenta un importante contributo alla conoscenza della storia marittima del periodo. L'indagine si inserisce in un contesto di studi approfonditi sul commercio e le rotte commerciali dell'Europa medievale.

Roma, 31 dicembre 2025 – Una scoperta destinata a cambiare i manuali di storia marittima. Al largo di Copenaghen, sul fondale dello stretto dell’Øresund, un’équipe di archeologi ha individuato il più grande relitto di nave mercantile medievale mai rinvenuto in Europa. A darne notizia è il Viking Ship Museum, che coordina le indagini. Scopriamo di più. Un cargo ‘fuori scala’ per l’epoca. Il ritrovamento è avvenuto durante le verifiche preventive per la costruzione di Lynetteholm, l’isola artificiale progettata per proteggere il porto dalle mareggiate e ospitare un nuovo quartiere urbano. Ed è proprio sotto questa ambiziosa opera contemporanea che è riemerso un colosso del passato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

