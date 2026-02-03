I pronostici di martedì 3 febbraio | Serie A Coppa del Re League Cup e non solo

Martedì 3 febbraio si sono giocate molte partite in giro per l’Europa. In Italia, la Serie A ha visto alcune sfide intense, mentre in Spagna e in Inghilterra si sono disputate gare di Coppa del Re e League Cup. Finora, sono arrivate sei vittorie e cinque pareggi fuori casa, con i tifosi che seguono con attenzione ogni risultato.

I pronostici di martedì 3 febbraio, ci sono partite di Serie A, Coppa del Re, League Cup, Coppa di Francia e Coppa di Germania Sei vittorie e cinque pareggi fuori casa. Imbattibilità dalla prima giornata di campionato. Mai nessuna sconfitta lontano da San Siro. Il Milan di Massimiliano Allegri, sfruttando questi numeri, è l’unica squadra rimasta davvero in corsa per provare a contendere lo scudetto all’Inter. (Ansa Foto) – IlVeggente.it Ha avuto una settimana e più di tempo il tecnico livornese per preparare questo match, a differenza di un Bologna che giovedì scorso ha giocato in Europa League e che è atteso, inoltre, da un tour di force non indifferente visto che la settimana prossima giocherà in Coppa Italia e poi sarà pure impegnato negli spareggi europei. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - I pronostici di martedì 3 febbraio: Serie A, Coppa del Re, League Cup e non solo Approfondimenti su Serie A 3 Febbraio I pronostici di martedì 16 dicembre: Coppa del Re, League Cup e non solo Ecco i pronostici di martedì 16 dicembre, con partite che spaziano dalla Coppa del Re alla League Cup, passando per la Coppa d’Olanda e altri campionati minori. I pronostici di martedì 13 gennaio: Coppa Italia, Bundesliga, League Cup e Coppa del Re Gli appuntamenti sportivi di martedì 13 gennaio includono match di Coppa Italia, Bundesliga, Saudi Pro League, League Cup e Coppa del Re. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Serie A 3 Febbraio Argomenti discussi: Pronostici Monaco - Juventus: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere; I risultati di Coppa Italia | Fiorentina-Como 1-3 | Ottavi di finale | Martedì 27 gennaio; Pronostico Bologna-Milan: analisi e probabili formazioni 3/02/2025 Serie A; Pronostici Fiorentina-Como: Statistiche, Analisi, Dove in TV 27.01.2026 Coppa Italia. Non solo Championship: i pronostici di martedì 3 febbraioNon solo Championship, nelle serie minori inglesi sono in programma alcuni recuperi. L'Ipswich Town a caccia di riscatto. ilveggente.it Pronostici del 3 febbraio 2026: Serie A, Coppa di Francia e ChampionshipI pronostici del 3 febbraio 2026 si giocano il posticipo di Serie A e le gare di Coppa di Francia e di Championship ... calciomagazine.net League Cup Pokémon, domenica 8 febbraio ore 9:30 e inizio 10:30. Costo 10€, premi in buoni per la top. Per info e prenotazioni 3333225160. Liste obbligatorie #cuppokemon #pokemoncup #pokemontcg #pokémon #pokemoncards - facebook.com facebook L’Aston Villa elimina il Tottenham e va avanti in FA Cup. A segno Rogers e Buendía, inutile il gol nella ripresa di Odobert: vince la squadra di Emery, che continua nel momento positivo che va avanti da tanti mesi. Male ancora una volta il Tottenham, fermo a 2 x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.