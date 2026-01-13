I pronostici di martedì 13 gennaio | Coppa Italia Bundesliga League Cup e Coppa del Re

Gli appuntamenti sportivi di martedì 13 gennaio includono match di Coppa Italia, Bundesliga, Saudi Pro League, League Cup e Coppa del Re. Tra le partite in programma, spiccano i quarti di finale di Coppa Italia, con la sfida tra Roma e altre squadre, e incontri di interesse come Torino-Inter. Ecco una panoramica sui pronostici e le analisi delle principali sfide di questa giornata.

I pronostici di martedì 13 gennaio, ci sono partite di Coppa Italia, Bundesliga, Saudi Pro League, League Cup e Coppa del Re Tra la Roma e i quarti di finale di Coppa Italia – dove gli uomini di Gian Piero Gasperini troverebbero l’Inter – c’è il Torino. Che, guarda caso, i giallorossi dovranno affrontare anche nel prossimo fine settimana in campionato, ma a campi invertiti. Due sfide nel giro di pochi giorni con i granata, dunque, da vincere entrambe per poter rimanere in corsa su tre fronti. (Ansa Foto) – IlVeggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - I pronostici di martedì 13 gennaio: Coppa Italia, Bundesliga, League Cup e Coppa del Re Leggi anche: Pronostici di oggi 13 gennaio: Coppa Italia, Bundesliga, EFL Cup, Copa del Rey Leggi anche: I pronostici di martedì 16 dicembre: Coppa del Re, League Cup e non solo Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Amburgo-Leverkusen martedì 13 gennaio 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici; Mainz 05-FC Heidenheim martedì 13 gennaio 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici; Deportivo La Coruña-Atletico Madrid martedì 13 gennaio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Vittoria esterna con diversi gol al Riazor?; Cultural Leonesa-Athletic Bilbao martedì 13 gennaio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici I baschi cercano il visto per i quarti di finale. I pronostici di martedì 13 gennaio: Coppa Italia, Bundesliga, League Cup e Coppa del Re - I pronostici di martedì 13 gennaio, ci sono partite di Coppa Italia, Bundesliga, Saudi Pro League, League Cup e Coppa del Re ... ilveggente.it

Pronostico AS Roma vs Torino – 13 Gennaio 2026 - Il confronto di Coppa Italia tra AS Roma e Torino, in programma il 13 Gennaio 2026 alle 21:00 allo Stadio Olimpico, promette intensità e strategia. news-sports.it

Pronostici di Pisa galoppo | Ippodromo San Rossore | Corse di martedì 6 gennaio - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.