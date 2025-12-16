I pronostici di martedì 16 dicembre | Coppa del Re League Cup e non solo

Ecco i pronostici di martedì 16 dicembre, con partite che spaziano dalla Coppa del Re alla League Cup, passando per la Coppa d’Olanda e altri campionati minori. Dopo il completamento delle competizioni di Champions League ed Europa League, questa settimana si concentra principalmente sulla Conference League, con le sfide che animano la giornata di giovedì.

I pronostici di martedì 16 dicembre, in campo Coppa del Re, League Cup e Coppa d’Olanda più altri campionati minori Già concluso il 2025 di Champions League ed Europa League, questa sarà la settimana interamente dedicata alla Conference League, l’unica a scendere in campo interamente nella giornata di giovedì. Per il resto ci sarà spazio in questi giorni per le coppe nazionali, come la Coppa del Re in Spagna e la League Cup in Inghilterra, che è già ai quarti di finale. (Ansa Foto) – IlVeggente.it Il Chelsea di Maresca, rialzatosi in campionato battendo l’Everton e mettendo così fine a un periodo negativo, non dovrebbe avere problemi a superare un club di serie inferiore in una partita in cui potrebbe però subire almeno un gol. Ilveggente.it

