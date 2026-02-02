rogoredo indagati per la sparatoria quattro poliziotti lesioni colpose ma uso legittimo di armi

Quattro agenti di polizia coinvolti in una sparatoria a Rogoredo, Milano, sono stati posti sotto indagine. La loro azione è stata classificata come uso legittimo delle armi, anche se restano contestazioni per lesioni colpose. La vicenda ha suscitato molte domande sulla gestione della situazione da parte degli agenti.

Sono indagati i quattro poliziotti coinvolti nella sparatoria di ieri sera a Milano, in zona Rogeredo, per l'ipotesi di concorso in lesioni colpose sebbene ci sia la scriminante di "uso legittimo di armi”. Nella vicenda di ieri è rimasto gravemente ferito Liu Wenham. La vicenda I quattro poliziotti delle Uopi, le unità specializzate di primo intervento della Polizia di Stato, che sono intervenuti ieri nel quartiere Rogoredo, a Milano dove un cinese, che aveva fatto fuoco contro gli agenti, è stato a sua volta colpito e ferito in modo grave, sono stati iscritti nel registro degli indagati per l'ipotesi di concorso in lesioni colpose, ma con la scriminante, ossia la causa di giustificazione, dell'uso «legittimo delle armi», previsto dall'art. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

