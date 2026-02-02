Sparatoria a Rogoredo | indagati quattro poliziotti per lesioni colpose ma con uso legittimo delle armi

La Procura di Milano ha aperto un’indagine sui quattro agenti di polizia intervenuti a Rogoredo domenica scorsa. Sono indagati per lesioni colpose, ma i poliziotti sostengono di aver usato le armi in maniera legittima. Durante lo scontro, un 30enne cinese che aveva sparato contro di loro è stato ferito gravemente. La vicenda sta facendo discutere nel quartiere e in città.

La Procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati i quattro poliziotti che sono intervenuti domenica nel quartiere Rogoredo, dove un 30enne cinese, che aveva sparato contro di loro, è stato a sua volta colpito e ferito in modo grave. Si tratta, viene specificato, di un “ atto dovuto ” e a loro tutela. I quattro – tutti appartenenti alle Uopi, le unità specializzate di primo intervento della Polizia di Stato – sono indagati per l’ipotesi di concorso in lesioni colpose, ma con la scriminante dell ’uso “legittimo delle armi”. La norma, prevista dall’articolo 53 del codice penale, se dimostrata, estingue il reato al termine delle indagini preliminari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sparatoria a Rogoredo: indagati quattro poliziotti per lesioni colpose ma “con uso legittimo delle armi” Approfondimenti su Rogoredo Polizia Rogoredo, indagati per la sparatoria quattro poliziotti. Lesioni colpose ma "uso legittimo di armi" Quattro agenti di polizia coinvolti in una sparatoria a Rogoredo, Milano, sono stati posti sotto indagine. Crans-Montana, si indaga per incendio colposo, omicidio colposo e lesioni colpose, il bilancio delle vittime è ancora parziale La procura svizzera sta conducendo un’indagine per incendio colposo, omicidio colposo e lesioni colpose in seguito alla tragedia al bar Le Constellation di Crans-Montana, avvenuta nella notte di Capodanno. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Rogoredo Polizia Argomenti discussi: Milano, sparatoria a Rogoredo: 4 poliziotti indagati ma con uso legittimo delle armi; Sparatoria a Rogoredo, parla il poliziotto: Volevo rincorrerlo, ho avuto molta paura; Indagato per omicidio volontario il poliziotto che ha sparato a Milano; Sparatoria Milano, il poliziotto indagato per omicidio volontario: Ci ha puntato la pistola contro. Rogoredo, indagati per la sparatoria quattro poliziotti. Lesioni colpose ma uso legittimo di armiSono indagati i quattro poliziotti coinvolti nella sparatoria di ieri sera a Milano, in zona Rogeredo, per l'ipotesi di concorso in lesioni colpose sebbene ci sia la ... ilmessaggero.it Indagato poliziotto per la sparatoria di Rogoredo: Procura, Atto dovutoAperto fascicolo a Milano dopo il conflitto a fuoco con un 30enne armato. L’iscrizione dell’agente è un passaggio tecnico per gli accertamenti Indagato poliziotto per la sparatoria di Rogoredo – La Pr ... liberoreporter.it La nuova sparatoria a Milano Rogoredo, l'uomo ferito è in condizioni gravissime. Liu Wenham, cinese di 30 anni, è ricoverato al Niguarda in rianimazione #ANSA - facebook.com facebook La nuova sparatoria a Milano Rogoredo, l'uomo ferito è in condizioni gravissime. Liu Wenham, cinese di 30 anni, è ricoverato al Niguarda in rianimazione #ANSA x.com

