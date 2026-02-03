I Peccatori e The Pitt in vetta allo streaming in Italia nell’ultima settimana di Gennaio 2026

L’ultima settimana di gennaio porta in vetta allo streaming in Italia due titoli: “I Peccatori” e “The Pitt”. Secondo JustWatch, la piattaforma che aggrega contenuti da molte piattaforme, sono i più visti nel nostro paese. Entrambi i film conquistano il pubblico, dominando le preferenze degli spettatori online.

JustWatch, la più grande guida al mondo di contenuti in streaming in grado di aggregare in un unico posto film, serie TV ed eventi sportivi da centinaia di piattaforme di streaming in tutto il mondo, ha condiviso l’ultima classifica inerente a top film e serie TV più gettonate in Italia nell’ultima settimana, dove a dominare sono I peccatori e The Pitt. Dando un’occhiata alla nuova classifica, per i film, I peccatori debutta direttamente in vetta alla classifica. Elijah ed Elias, due gemelli segnati da un passato tormentato, tornano nella loro città natale con il desiderio di ricominciare. Ma il rientro a casa non porta la redenzione sperata: il male che cercavano di lasciarsi alle spalle è ancora lì, pronto ad accoglierli. 🔗 Leggi su Game-experience.it

