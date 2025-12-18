Pluribus e Wake Up Dead Man Knives Out guidano lo streaming in Italia nell’ultima settimana

Secondo JustWatch, la principale guida mondiale di contenuti in streaming, i titoli più visti in Italia nell’ultima settimana sono Pluribus e Wake Up Dead Man – Knives Out. Questi show si sono distinti conquistando il pubblico, confermando il loro successo tra gli spettatori italiani e consolidando la loro posizione ai vertici delle classifiche streaming.

JustWatch, la più grande guida al mondo di contenuti in streaming, ha rivelato i film e le serie TV più viste in Italia nel corso dell'ultima settimana, dove a guidare la classifica troviamo Pluribus e Wake Up Dead Man – Knives Out. JustWatch segnala quindi che per i film, al primo posto debutta Wake Up Dead Man – Knives Out, nuova entrata che segna il ritorno del detective Benoit Blanc. In questa indagine dal sapore gotico, Blanc fa squadra con un giovane prete zelante per risolvere un crimine apparentemente impossibile avvenuto all'interno della chiesa di una piccola città, un luogo intriso di segreti e di un passato inquietante.

