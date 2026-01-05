Stranger Things e Wake Up Dead Man Knives Out guidano lo streaming in Italia nell’ultima settimana

Secondo i dati di JustWatch, piattaforma leader nel monitoraggio dello streaming, nell’ultima settimana in Italia si sono distinti i titoli Stranger Things e Wake Up Dead Man – Knives Out, che occupano le prime posizioni della classifica. Questi contenuti sono tra i più seguiti dagli utenti, confermando le tendenze di visualizzazione nel panorama italiano del streaming televisivo e cinematografico.

JustWatch, la più grande guida al mondo di contenuti in streaming, ha rivelato i film e le serie TV più viste in Italia durante l'ultima settimana, dove a guidare la classifica troviamo Stranger Things e Wake Up Dead Man – Knives Out. JustWatch segnala che tra i film, al primo posto si piazza Wake Up Dead Man – Knives Out, che segna il ritorno dell'inconfondibile detective Benoit Blanc. La storia ruota attorno a Jud Duplenticy, un giovane prete chiamato ad assistere monsignor Jefferson Wicks in una piccola parrocchia di provincia. Quando un misterioso omicidio scuote il borgo e ogni pista sembra condurre a un vicolo cieco, Duplenticy si allea con Blanc per sciogliere il bandolo di una matassa sempre più intricata.

Does Max Wake Up and Escape Vecna in ‘Stranger Things 5’? - With the power of Kate Bush and Holly Wheeler's help, Max was finally able to escape the nonstop memory loop that she was stuck in. msn.com

How does Max wake up in Stranger Things 5 volume 2 — and why couldn't she take Holly? - Max and Holly set out for their escape from Camazots in Stranger Things 5 volume 2. msn.com

Stranger Things potrebbe avere un episodio segreto: la scritta “fake ending” comparsa su Netflix x.com

Vi è piaciuto il finale di Stranger Things o siete tra coloro che in queste ore stanno credendo alla folle teoria del "Conformity Gate" Qualunque sia il vostro parere vogliamo mostrarvi la "bibbia" di Stranger Things, quando ancora si intitolava Montauk! Questo d - facebook.com facebook

