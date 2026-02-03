I mille colori di Napoli nel nuovo format the mask su Crc

Napoli si presenta come un quadro di mille colori nel nuovo format

Uno, nessuno e centomila di Pirandello racchiude la crisi dell’identità, la moltiplicazione delle maschere, la distruzione delle certezze e le mille immagini diverse viste dagli altri e la ribellione per distruggere queste maschere. I giornalisti Lorenzo Crea ed Enzo Agliardi saranno i conduttori.🔗 Leggi su Napolitoday.it

È tutto pronto per il debutto di “The mask”, il nuovo talk show che andrà in onda su CRC, il canale 84 del digitale terrestre e 100 in streaming.

Sabato 7 febbraio parte “The mask”, il nuovo talk show di CRC condotto da Lorenzo Crea ed Enzo Agliardi.

I mille colori di Napoli nel nuovo format The mask su CRCNapoli, 3 Febbraio – Uno, nessuno e centomila di Pirandello racchiude la crisi dell'identità, la moltiplicazione delle maschere, la distruzione delle certezze e le mille immagini diverse viste dagli a ...

