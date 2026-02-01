The mask su CRC al via sabato 7 febbraio il nuovo talk show condotto da Lorenzo Crea ed Enzo Agliardi

Sabato 7 febbraio parte “The mask”, il nuovo talk show di CRC condotto da Lorenzo Crea ed Enzo Agliardi. La trasmissione si concentra su Napoli e sull’Italia, cercando di andare oltre le apparenze e scoprire cosa si nasconde dietro le maschere quotidiane. L’attesa è alta per il debutto, che promette di portare novità e approfondimenti su temi caldi e attuali.

Un occhio su Napoli e sull’Italia per andare “oltre le maschere”. Grande attesa per il debutto di “ The mask ” il nuovo talk show radio televisivo di CRC (canale 84 DT e 100.500 FM) condotto da Lorenzo Crea ed Enzo Agliardi, che prenderà il via il 7 febbraio e andrà in onda in diretta ogni sabato dalle ore 10 alle 11. C’è molta curiosità sul titolo della trasmissione: perché The mask? Lo spiega Lorenzo Crea al quale è venuta l’idea del format e del titolo: “ Si dice da sempre che Napoli è un palcoscenico e che su questo proscenio ciascuno di noi indossa una maschera. Questo non è necessariamente un male, perché a volte la maschera serve anche per coprire le nostre fragilità e inquietudini. 🔗 Leggi su Parlami.eu

