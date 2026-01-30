The mask su Crc il nuovo talk show condotto da Lorenzo Crea ed Enzo Agliardi

È tutto pronto per il debutto di “The mask”, il nuovo talk show che andrà in onda su CRC, il canale 84 del digitale terrestre e 100 in streaming. Lorenzo Crea ed Enzo Agliardi conducono la prima puntata tra curiosità e aspettative. L’evento ha già attirato l’attenzione di molti telespettatori e ascoltatori, pronti a scoprire cosa offrirà questo nuovo appuntamento quotidiano. La trasmissione promette di portare in scena confronti diretti e ospiti vari, puntando sulla spontaneità e il coinvolgimento del pubblico.

Grande attesa per il debutto di "The mask" il nuovo talk show radio televisivo di Crc (canale 84 DT e 100.500 FM) condotto da Lorenzo Crea ed Enzo Agliardi, che prenderà il via il 7 febbraio e andrà in onda in diretta ogni sabato dalle ore 10 alle 11. C'è molta curiosità sul titolo della trasmissione: perché The mask? Lo spiega Lorenzo Crea al quale è venuta l'idea del format e del titolo: "Si dice da sempre che Napoli è un palcoscenico e che su questo proscenio ciascuno di noi indossa una maschera. Questo non è necessariamente un male, perché a volte la maschera serve anche per coprire le nostre fragilità e inquietudini.

