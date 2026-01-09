Villa Mimbelli ultimi due giorni per visitare la mostra di Fattori | domenica 11 gennaio la chiusura
Affrettati: domenica 11 gennaio è l'ultimo giorno per visitare a Villa Mimbelli la mostra
Ultimi giorni per visitare a Villa Mimbelli la mostra “Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura”. Domenica 11 gennaio, infatti, sarà l’ultima occasione per ammirare le 220 opere esposte. La grande mostra, curata da Vincenzo Farinella per il bicentenario della nascita del maestro macchiaiolo. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Leggi anche: Villa Mimnelli ultimi due giorni per visitare la mostra di Fattori: domenica 11 gennaio la chiusura
Leggi anche: Ultimi giorni per visitare la mostra di Guido Guidi a Casa Cavazzini
Ultima settimana di apertura per la mostra su Giovanni Fattori; L’arte per l’epifania; Livorno, aperture straordinarie dei Musei Civici e del Museo Fattori: ultimi giorni della mostra 'Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura'; La mostra su Fattori e quei legami con il Barone di ferro.
Domenica 11 gennaio alle ore 17.30 ai Granai di Villa Mimbelli l’esibizione, a cura del Conservatorio Mascagni, del trio violino, violoncello e pianoforte: Alessio Mannelli, Giulia Casini e Luigi Traino - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.