Villa Mimbelli ultimi due giorni per visitare la mostra di Fattori | domenica 11 gennaio la chiusura

Da livornotoday.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Affrettati: domenica 11 gennaio è l'ultimo giorno per visitare a Villa Mimbelli la mostra

Ultimi giorni per visitare a Villa Mimbelli la mostra “Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura”. Domenica 11 gennaio, infatti, sarà l’ultima occasione per ammirare le 220 opere esposte. La grande mostra, curata da Vincenzo Farinella per il bicentenario della nascita del maestro macchiaiolo. 🔗 Leggi su Livornotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Villa Mimnelli ultimi due giorni per visitare la mostra di Fattori: domenica 11 gennaio la chiusura

Leggi anche: Ultimi giorni per visitare la mostra di Guido Guidi a Casa Cavazzini

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Ultima settimana di apertura per la mostra su Giovanni Fattori; L’arte per l’epifania; Livorno, aperture straordinarie dei Musei Civici e del Museo Fattori: ultimi giorni della mostra 'Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura'; La mostra su Fattori e quei legami con il Barone di ferro.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.