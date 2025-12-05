Degustazioni di olio e arte estemporanea | domenica en plein air alla Kolymbethra

Agrigentonotizie.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Giardino della Kolymbethra ospita domenica 7 dicembre alle 10.30 un’estemporanea di pittura en plein air dedicata agli ulivi monumentali: un appuntamento che unisce gesto artistico, natura mediterranea e memoria antica nel cuore della Valle dei Templi. L’iniziativa, organizzata da Terre di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

