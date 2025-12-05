Degustazioni di olio e arte estemporanea | domenica en plein air alla Kolymbethra

Il Giardino della Kolymbethra ospita domenica 7 dicembre alle 10.30 un’estemporanea di pittura en plein air dedicata agli ulivi monumentali: un appuntamento che unisce gesto artistico, natura mediterranea e memoria antica nel cuore della Valle dei Templi. L’iniziativa, organizzata da Terre di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Frantoio del Monte Pisano. Sarah Reeves · Holly Jolly Christmas. Benvenuto dicembre! Olio, cesti natalizi, gift card per le degustazioni sono alcune delle idee regalo disponibili presso il Frantoio del Monte Pisano per regali di gusto! Siamo aperti dal lunedì al v - facebook.com Vai su Facebook

Piazza Battisti: 11 degustazioni gratuite per scoprire i segreti di olio evo, miele millefiori, caffè, vino e birra - RIETI – Undici degustazioni gratuite per scoprire le meraviglie di olio extravergine d’oliva, caffè, miele millefiori, vino e birra. Riporta ilmessaggero.it

Arte, degustazione e teatro al Cro - Venerdì alle 19,30 sarà il momento di “Ci si nutre d’arte, mostra d’arte e degustazione del nuovo olio del territorio. Scrive lanazione.it

Yoga, arte e olio nuovo - Sabato a partire dalle 10, la ‘Tenuta 100 Torri’ ospiterà la seconda edizione di un evento unico nel suo genere: "Arte e Ulivi". Secondo ilrestodelcarlino.it

Estemporanea d'Arte ispirata alla Campagna di Terre Roversche - "Terre di Lubacaria", concorso estemporaneo d'arte, si svolgerà oggi a Piagge. ilrestodelcarlino.it scrive

Maremmachevini 2018, tra degustazioni e arte - Due giorni di degustazioni dei migliori vini della DOC Maremma Toscana all'interno delle storiche Casette Cinquecentesche del Cassero Senese di Grosseto. Lo riporta ilsole24ore.com