Roccapiemonte e l' Ufficio en plein air | cittadini costretti in fila al freddo per accedere ai servizi comunali

A Roccapiemonte si registra una situazione che ha dell'incredibile: per accedere all'Ufficio Anagrafe, i cittadini sono costretti a sostare in piedi e all'aperto, sotto i portici del Palazzo di Città. Con il sole, con la pioggia, con il vento e con il freddo. Giovani o anziani, in salute o con.

