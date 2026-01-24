Federica Torzullo Anguillara sotto shock | si tolgono la vita i genitori di Claudio Carlomagno

A Anguillara Sabazia, si è verificata una tragica perdita con la morte dei genitori di Claudio Carlomagno, accusato dell’omicidio della moglie Federica Torzullo. La vicenda ha sconvolto la comunità locale, aggiungendo un ulteriore capitolo di dolore a una vicenda già complessa. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause di questa doppia tragedia.

Tragedia nella tragedia ad Anguillara Sabazia, dove sono stati trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno, l’uomo accusato dell’omicidio della moglie Federica Torzullo. I due coniugi, Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, sono stati trovati impiccati all’interno della loro abitazione, una villetta situata in via Tevere. A fare la drammatica scoperta sono stati i militari dell’ Arma dei Carabinieri, intervenuti dopo essere entrati nell’abitazione. Al momento, secondo quanto si apprende da fonti investigative, l’ipotesi prevalente è quella del suicidio di entrambi i coniugi. Restano tuttavia ancora da chiarire le ragioni del gesto estremo e se questo sia direttamente collegato alla tragedia che ha recentemente colpito la famiglia, segnata dall’uccisione di Federica Torzullo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Federica Torzullo, i genitori del marito Carlomagno si tolgono la vita nella loro casa di AnguillaraFederica Torzullo, moglie di Claudio Carlomagno, è stata vittima di un omicidio.

