Federica Torzullo, vittima di un tragico omicidio, è al centro di un caso che coinvolge anche la famiglia del marito, Claudio Carlomagno. Recentemente, i genitori di quest'ultimo si sono tolti la vita nella loro abitazione di Anguillara, aggiungendo un ulteriore capitolo a una vicenda già complessa e dolorosa.

Un dramma nel dramma. I genitori di Claudio Carlomagno, l'uomo accusato dell'omicidio della moglie Federica Torzullo, si sono tolti la vita nella loro villetta di Anguillara. Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, assessora alla Sicurezza del Comune, sono stati trovati impiccati. Il figlio Claudio Carlomagno, reo confesso del delitto, si trova nel carcere di Civitavecchia da domenica scorsa. Non si conoscono le ragioni del gesto estremo e se questo sia legato al delitto compiuto dal figlio. Articolo in aggoirnamento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Federica Torzullo, i genitori del marito Carlomagno si tolgono la vita nella loro casa di AnguillaraFederica Torzullo, moglie di Claudio Carlomagno, è stata vittima di un omicidio.

I genitori di Claudio Carlomagno, l'uomo accusato dell'omicidio della moglie Federica Torzullo, si sono entrambi tolti la vita nella loro villetta di Anguillari.

Trovati morti in casa entrambi i genitori di Claudio Carlomagno, l'imprenditore accusato del femminicidio della moglie Federica Torzullo, ingegnere 41enne con la quale si stava separando, uccisa con 2 ...

