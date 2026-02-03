Hyundai N amplia la gamma con nuovi modelli e prestazioni da top tier in arrivo

Hyundai accelera sui modelli N. La casa automobilistica sudcoreana ha annunciato di voler ampliare la gamma con più di sette nuovi modelli nel prossimo futuro. Hyundai punta a rafforzare la sua offerta di vetture sportive, con prestazioni da top di gamma che arrivano dopo aver consolidato il marchio N come simbolo di velocità e tecnologia. La sfida ora è convincere gli appassionati, puntando su motori più potenti e design più aggressivi.

Hyundai ha annunciato un’ambiziosa espansione della sua gamma N, il marchio prestigioso dedicato alle prestazioni, con l’intenzione di lanciare più di sette nuovi modelli entro i prossimi anni. L’annuncio, confermato dallo stesso José Muñoz, amministratore delegato del gruppo Hyundai, è parte di un piano strategico che punta a superare le 100.000 unità vendute annualmente della famiglia N entro il 2030, con l’obiettivo a lungo termine di raddoppiare questo numero nel giro di una decade. L’obiettivo non è solo incrementare le vendite, ma rafforzare la posizione del costruttore coreano nel segmento delle auto sportive, un settore finora dominato da marchi europei come BMW, Mercedes-AMG e Porsche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

