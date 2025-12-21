Quello ormai alle porte sarà il terzo Natale in cui la Biblioteca La Magna Capitana sarà chiusa. In attesa di una sua riapertura, annunciata a più riprese, ma ancora incerta nei tempi, il Comitato per la riapertura della Biblioteca ha organizzato una manifestazione, tenutasi stamani in Piazza. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

© Foggiatoday.it - Terzo Natale senza la Biblioteca, bookcrossing in Piazza Giordano e appello alle istituzioni: "Aspettiamo il regalo della riapertura"

Leggi anche: Napoli, in Piazza Garibaldi Gioco Senza Frontiere, aspettando il Natale della Bella Piazza

Leggi anche: Si riavvicina la riapertura della biblioteca “Cionini”, terminati i lavori

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Bookcrossing in piazza Giordano per ricordare il terzo Natale senza la Magna Capitana; Sala della Biblioteca strapiena, ricordi e commozione per la presentazione del libro di Giorgio Bonali Cremona così; Eventi segnalati dai Comuni; Spritz4Change: terzo appuntamento: creare e riutilizzare, immaginando un Natale più sostenibile.

Canzone di Natale ‘senza Gesù’, folla alla recita dei bambini: il testo viene confermato - Nessun colpo di scena alla biblioteca San Pellegrino, teatro dell’esibizione. msn.com