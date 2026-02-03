Quando gioca l’Italia nell’hockey ghiaccio maschile alle Olimpiadi 2026? Orari calendario partite tv

La nazionale italiana di hockey su ghiaccio si prepara a scendere in campo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La squadra è pronta a sfidare gli avversari, con le partite che si svolgeranno sui ghiacci delle Olimpiadi. Gli orari e il calendario delle partite sono stati definiti, e i tifosi già cercano di capire come seguire gli incontri in tv. La tensione cresce, e l’Italia spera di fare bene davanti al pubblico di casa.

Il Blue Team dell'hockey su ghiaccio maschile è pronto a prendersi la pista alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Calendario intenso e sfide affascinanti per gli uomini dell'head coach Jukka Jalonen, che cercheranno di ben figurare al cospetto delle superpotenze della disciplina. Capitan Thomas Larkin e soci, in un torneo a 12 squadre, sono stati inseriti nella Pool B. Inizieranno il loro cammino in questo modo: mercoledì 11 febbraio alle ore 21.10 contro la Svezia, poi venerdì 13 febbraio alle ore 12.10 contro la Slovacchia e infine sabato 14 febbraio alle ore 16.40 contro la Finlandia. A quel punto conosceranno il loro piazzamento nella classifica unica e capiranno se dovranno accedere ai playoff (molto probabile) o potranno ottenere il pass diretto per i quarti di finale (eventualità assai remota).

